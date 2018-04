Ambientazo para el Almería-Barcelona B

Ambientazo en el Mediterráneo. La venta de entradas marcha a un ritmo magnífico y los Fondos están casi agotados para el partido Almería-Barcelona B. De hecho, no quedan ni 20 entre los dos. La parte central de Preferencia y Tribuna también está completa, y solo quedan a la venta alrededor de 800localidades, que corresponden a las butacas blancas, en la zona más baja de los graderíos. En el club hacen también un llamamiento para que los abonados respondan, y si no pueden acudir al Estadio, liberen su localidad. Se espera superar con creces la barrera de los 8.000. Las entradas se pueden adquirir hasta el viernes en la sede del club, siendo el horario de 10 a 13,30 horas y de 17 a 20 horas. Los no abonados también pueden comprarlas de manera on line a través de la web oficial. Maña, a las dos abren las taquillas.

