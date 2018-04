Luis Ayllón sobre refuerzos: "No nos ponemos plazos pero deben ser inmediatos"

Las bajas han provocado problemas en el Conquense en las últimas semanas, tanto que muchos jugadores han tenido que jugar en posiciones distintas a las suyas y la presencia de juveniles en las convocatorias ha sido una constante. Por ello, el entrenador Luis Ayllón ha confirmado que "estamos mirando el mercado, tenemos bajas sensibles y ahora tenemos problemas para hacer un once". Sobre la llegada de fichajes, el técnico asegura que "me gustaría que fuese cuanto antes para coger las sinergias con los compañeros, no nos ponemos fechas pero sí que sea lo más inmediato posible"

Escucha las palabras de Luis Ayllón en SER Deportivos Cuenca