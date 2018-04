Sanidad confirma un brote de Tos Ferina en Guadalajara y el Corredor

La directora provincial de Sanidad, Margarita Gascueña, ha confirmado en declaraciones a SER Guadalajara la existencia de un brote de Tos Ferina tanto en la capital como en el Corredor del Henares.

"En los últimos días hemos detectado un repunte en el número de casos tanto en la capital como en pueblos cercanos", ha afirmado Gascueña. "Se han detectado y diagnosticado 50 casos en total en lo que llevamos de año y entendemos que no hay motivos para alarmarse porque todos los años hay un repunte en estas fechas y, además, la mayoría estaban perfectamente vacunados".

La Tos Ferina tiene un período largo de incubación y es fácilmente contagiable a través de la tos, pero Gascueña insiste en que no es una de las enfermedades más peligrosas. "El riesgo cero no existe en ningún caso, pero si estás vacunado no suele ser algo complicado. El colectivo más vulnerable es el de los bebés menores de 2 meses, por eso es importantísimo que todas las embarazadas se vacunen en el tercer trimestre, entre la semana 28 y la 32, para que los bebés nazcan inmunizados hasta que reciben la primera dosis".

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha recuperó en 2017 la vacuna de la Tos Ferina, que había sido eliminada en 2015 por problemas de abastecimiento. Según la directora provincial, "a día de hoy en Guadalajara se ha vacunado ya a todas los niños que tenían pendiente recibir una dosis de refuerzo".