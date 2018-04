La importancia de recordar tanto al mensajero, como al mensaje

Ya hemos comentado en numerosas ocasiones que es importante que nuestras tres herramientas comunicativas (comunicación verbal, lenguaje corporal y voz) vayan en la misma línea para que el mensaje brille y llegue al interlocutor. Pero ¿qué pasa si éste no es coherente con el mensaje que quiere transmitir? El resultado final es que perdemos toda posibilidad de influencia en los demás.

Nosotros hemos de ser el vivo ejemplo de lo que queremos transmitir. El otro día caminaba por una calle cuando me topé con un restaurante italiano que decía en el cartel “comida casera”. Aparentemente tenía buena pinta, lástima que en la puerta se encontrase el cocinero fumando como un descosido. ¿No se da cuenta de la mala imagen que proyecta? ¿La misma persona que sujeta un cigarro con los dedos es la que luego va a amasar la masa de mi pizza? Alguien debería decirle que, si quiere fumar, no lo haga en la puerta a la vista de los posibles clientes. Desde luego conmigo que no cuenten.

El mundo actual, y debido a las nuevas tecnologías, ha hecho que proliferen una multitud de “vendedores de humo”. Personas que encuentran en internet un escaparate para hacerse ver. Se limitan a transmitir mensajes, pero que en muchos casos, si uno tiene la oportunidad de desvirtualizarlos, se da cuenta de la incoherencia entre lo que dicen y lo que realmente son.

Si realmente queremos dejar una huella positiva, influir y persuadir (que no se confunda con manipular), hemos de ser coherentes con lo que ofrecemos, vendemos o transmitimos.