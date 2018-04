El PSOE de Móstoles pide a la Presidenta del PP de Móstoles explicaciones por “su apoyo incondicional a Cristina Cifuentes”

El Secretario General del PSOE de Móstoles, Alex Martín, ha pedido a la Presidenta del PP de Móstoles, Mirina Cortés que "explique a los vecinos y vecinas de esta ciudad por qué han apoyado hasta el último segundo a Cifuentes".

Desde el PSOE de Móstoles han acusado directamente a Mirina Cortés y al PP de "querer esconder la mentiras de Cifuentes. Le han mostrado su apoyo público y por este motivo, han vinculado su credibilidad política al futuro de Cifuentes".

Exigen también al PP de Móstoles que dé explicaciones a los vecinos y vecinas de por qué "mientras privatizan la enseñanza superior a través de unos másteres que cuestan una millonada, la persona a la que Mirina defendía, estaba sacándose títulos sin pisar el suelo de la facultad". Asegura el Secretario General del PSOE, que el PP mostoleño debe explicar "por qué no ha dado públicamente la cara por nuestra universidad, por el esfuerzo de nuestros vecinos y vecinas y sí lo ha hecho por Cristina Cifuentes".

Desde el PP de Móstoles han pedido al nuevo Secretario General del PSOE que "no haga méritos a base de mentir". también le piden que "no intente conseguir el prestigio que no tiene en su partido, a costa de mentir sobre el PP local".

Aseguran los populares en un comunicado que "sería bueno que el Secretario de los socialistas se dedicara a trabajar por Móstoles y hacer por el PSOE algo más que ser el hijo del concejal de deportes". Los populares mostoleños han exigido a Alex Martín que "se retracte de las acusaciones infundadas que ha hecho sobre la presidenta del PP, partido más votado en las últimas elecciones".

Afirman que "a diferencia de los socialistas que aprovechan cualquier oportunidad de ganar por cauces poco éticos lo que no han conseguido en las urnas, el PP sigue centrado en seguir trabajando por la ciudad y por los vecinos".