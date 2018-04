De la levita al tricornio: 174 años en uniformes de la Guardia Civil

“El uniforme ha cambiado muchísimo desde 1844. Ahora se busca la funcionalidad y en los primeros uniformes se buscaba la vistosidad, elegancia y que diese autoridad”, explica el cabo Luis Feal, responsable del departamento histórico del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro. Allí, hasta el 25 de mayo, una exposición (‘174 años de la Guardia Civil en 45 uniformes’) recorre la vida del cuerpo a través de sus trajes.

El cabo Luis Feal, responsable del departamento histórico del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro, en los estudios de la radio. / SER Madrid Sur

Desde el primero (con levita y de color azul, diseñado por el propio Duque de Ahumada) hasta el actual con el tradicional color verde, pasando por los atuendos (adaptados a las condiciones climáticas) que se vistieron en las colonias americanas (Cuba y Puerto Rico), asiáticas (Filipinas) o en el protectorado en el norte de África. “Es el rayadillo, de color beige, con rayas verticales, con un tricornio blanco con visera y una tela, la cogotera, que nos protegía del sol”, explica el cabo Feal. De los 45 uniformes, 43 son originales.

Guardia Civil

No se puede hablar de la uniformidad de la Guardia Civil sin mentar el tricornio. “Realmente no se llama así, es un sombrero de tres picos o de medio queso. Era típico de la época y genuinamente español. El nombre puede venir de la denominación del sombrero de la Gendarmerie francesa: el tricorne. Cariñosamente seguiremos llamándole tricornio”. El verde, por su parte, es el color del cuerpo desde el reglamento de 1943 y no cree “que se vaya a abandonar”.

El horario de visitas de la muestra es de 9:00 a 13:00 horas, la entrada es gratuita y se pueden concertar visitas para grupos en otros horarios en el correo en-col-valdemoro@guardiacivil.org.