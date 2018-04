La Diputación ampliará el Caminito del Rey para que sea circular y sume 14 kilómetros

La rehabilitación y apertura del Caminito del Rey hace tres años ha supuesto no sólo la visita a este espectacular paraje de un millón de personas sino todo un revulsivo económico para los municipios cercanos al enclave y para el turismo de interior de toda Málaga. Ahora, la Diputación se ha comprometido a acometer una segunda fase: la ampliación, que permitirá pasar de siete a unos 14 kilómetros, de manera que el camino sea circular; todo ello siendo "respetuosos" con el paraje natural.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, en la celebración del Día de Málaga que ha tenido lugar en la iglesia parroquial Santiago Apóstol del municipio de Monda, donde se ha reconocido a personas e instituciones por su contribución al desarrollo y progreso de la provincia.

Se han entregado las Medallas de Oro a las Hermanitas de los Pobres, el periódico El Sol de Antequera, el deportista Regino Hernández y el empresario Federico Beltrán. Asimismo, se ha hecho entrega de la Distinción de Honor de la provincia al embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, y a título póstumo al cabo primero de la Guardia Civil Diego Díaz, fallecido en acto de servicio.

Bendodo ha destacado en su intervención que están en disposición de acometer la segunda fase del Caminito del Rey: "Ahora son siete kilómetros y se llegaría a unos 14; para lo que ya hemos tenido un primer contacto con ayuntamientos y el consejero de Medio Ambiente", José Fiscal. Prevé que se inicie en este mandato "y no es muy costoso": "Hay que señalizar y un pequeño tramo de pasarela de unos 350 metros".

La institución provincial va a empezar a redactar el proyecto para ampliar el recorrido y que sea "circular", de manera que se pueda volver a la zona de salida por otro sendero, "con nuevas pasarelas rodeando la montaña y zonas inéditas de la provincia por el espacio natural".

En definitiva, "tanto por las paredes del Desfiladero de los Gaitanes como por los senderos ya existentes en la zona boscosa del paraje". "Nuestro objetivo es mejorar aún más si cabe la experiencia, dar oportunidad a los visitantes a que conozcan mejor un entorno natural extraordinario", ha sostenido, incidiendo en la "revitalización económica y empresarial" del Caminito, con 100 millones de impacto.

En el acto el presidente de la Diputación ha estado acompañado por el alcalde de Monda, Francisco Sánchez; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones; el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; y los portavoces de los grupos políticos: Rosa Galindo (Málaga Ahora), Gonzalo Sichar (Ciudadanos), Guzmán Ahumada (Izquierda Unida), Francisco Conejo (PSOE) y Francisco Salado (PP). El acto ha contado con una amplia representación de alcaldes y concejales.

Bendodo ha reiterado la oportunidad que supone para Málaga la declaración de la Sierra de las Nieves como próximo Parque Nacional, añadiendo que la Diputación trabajará "para que redunde en beneficio de todos los habitantes de la comarca y del entorno". Como ejemplo, ha destacado el compromiso de mejora tanto de 35 senderos del mismo parque, como de los accesos; así como el proyecto de eje de carreteras provinciales de 80 kilómetros que conectará esta comarca con la de Antequera por Las Pedrizas y el entorno de El Chorro.

El dirigente ve en el Parque Nacional "una oportunidad para convertir la zona en un referente de desarrollo sostenible", siguiendo el ejemplo del Caminito. El turismo de interior es "el mejor aliado contra la estacionalidad y una prioridad", al crear "puestos de trabajo en los pueblos más pequeños".

En su intervención, ha alabado a todos los galardonados, especialmente al cabo primero fallecido, agradecimiento que ha hecho extensivo a agentes de la Guardia Civil y la Policía que "arriesgan su vida para proteger" a los demás; pero también se ha acordado de Cataluña, el 'brexit', la revolución tecnológica y ha confiado en que el Málaga Club de Fútbol vuelva a Primera División.

Ha destacado al empresario Federico Beltrán, por sus "ganas de progresar y dar trabajo a cientos de familias"; a Regino Hernández, por su "entrega y esfuerzo" y cómo el sacrificio "acaba dando resultados"; el trabajo del decano de la prensa provincial, el Sol de Antequera; y el cuidado a ancianos desde hace más de un siglo de las Hermanitas de los Pobres, "ejemplo de solidaridad".

Por último, ha recordado el trabajo en la Diputación, con el cheque bebé, los planes para mayores o la inversión acometida de unos 450 millones de euros en actuaciones en los 103 municipios desde 2011. También ha recordado iniciativas impulsadas como el Caminito, la Gran Senda, la Senda Litoral, Sabor a Málaga o La Térmica, además del saneamiento de las cuentas de la institución supramunicipal y llegar en siete años a la deuda cero.

"Málaga es la que más empleo crea, que más inversiones capta y que cuenta con la economía más dinámica y tenemos todos la obligación de aprovechar esa capacidad y dinamismo para seguir construyendo una provincia mejor", ha finalizado.

DISTINGUIDOS

La primera en agradecer la distinción otorgada ha sido Josefa Díaz, hermana del cabo primero de la Guardia Civil fallecido, quien, muy emocionada, ha destacado que es "un honor", más aún porque llega "de nuestra tierra, de su Málaga del alma". También ha destacado el "compromiso y entrega" de su hermano, "que nos ve desde el cielo".

Simon Manley ha subrayado que los británicos "llevan en el corazón" a la provincia de Málaga y así seguirá pese a la salida de Reino Unido de la Unión Europea. "Esta tierra ha sido elegida por miles y miles de británicos como hogar y por miles y miles más como lugar de vacaciones, además es tierra de inversiones", ha sostenido.

Antonio José Guerrero, del Sol de Antequera, ha mostrado su agradecimiento por la Medalla de Oro. Así, ha ensalzado la riqueza de la provincia y especialmente de la ciudad antequerana: "Es una medalla para todas las noticias que venimos recogiendo en estos 100 años, buenas y no tan buenas".

El presidente de Famadesa, Federico Beltrán, ha destacado la "felicidad absoluta" que le produce esta distinción: "Ser agasajado con esta medalla es más reconfortante que ninguna otra cosa en la vida. Me han dado premios importantes, inmerecidos, pero este es un reconocimiento para todos los de Famadesa, mi norte y mi guía, mi pasión; me ha emocionado".

El medallista olímpico Regino Hernández, nacido en Ceuta pero que con menos de un año llegó a Mijas, ha agradecido la Medalla de Oro, un reconocimiento a "tantísimos años de sufrimiento, de entrega, de estar en la nieve y muchos días fuera de casa". "Me he criado aquí y con todo lo que viajo os puedo asegurar que como Málaga no hay nada en ninguna parte del mundo. Me siento súper a gusto aquí, súper tranquilo y me ayuda a desconectar de la alta competición", ha manifestado.

Sor María Dolores, madre superiora de las Hermanitas de los Pobres en Málaga, ha destacado la "ayuda y cariño" siempre que lo han necesitado en su labor de servicio a los ancianos más necesitados. "Esta Medalla es la de todos, sobre todo de los ancianos", ha sostenido.

En el acto han intervenido el subdelegado en Málaga, quien ha resaltado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personalizada en el cabo Diego Díaz, que murió "salvando la vida de otras personas"; y en los beneficios que supondrá para la Sierra de las Nieves ser Parque Nacional: "la lealtad institucional debe seguir siendo la principal premisa; nos esforzaremos".

Al respecto, Ruiz Espejo ha incidido en que la Junta andaluza "tiende la mano" al resto de administraciones para trabajar "por el desarrollo de Málaga" y en este caso concreto de la Sierra de las Nieves. También ha considerado uno de los retos el generar oportunidades en igualdad de condiciones para los 103 municipios y que vivir en el interior "no suponga una desventaja".