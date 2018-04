Concentración en Málaga contra la sentencia a La Manada

Llevábamos semanas en alerta feminista, asegura María del Mar Zamora, de la Plataforma Violencia Cero en Málaga, una de las convocantes de esta concentración. Mantienen que temían que el dictado de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, podría ir en el sentido en el que finalmente se ha producido, una condena de nueve años de prisión por abusos y no violación a los cinco miembros de la Manada que abusaron de una joven de 18 años durante los sanfermines de 2016.

Para Zamora esta sentencia deja a las claras que: "La justicia sigue siendo patriarcal y machista y no considera una agresión sexual lo que vivió esta chica y por ello la condena es ridícula basándose en que la chica no dijo que no, no es normal que se dicten este tipo de sentencia".

Para Meli Galarza, responsables de la Asociación en Defensa de la Imagen Pública de la Mujer este fallo es consecuencia de que el asunto no ha sido juzgado por un tribunal especializado en violencia de género: "Nos parece absolutamente lamentable que ante una agresión de estas características, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto y oído se quede en una sentencia de 9 años de prisión y multa que nos parece irrisorio".

Galarza mantiene que las mujeres se debaten en sentimientos que van de la impotencia a la indignación.

Tanto Zamora como Galarza aseguran que esta sentencia lanza un mensaje muy peligroso a la sociedad y puede disuadir a víctimas de agresiones sexuales a la hora denunciar estos hechos e insisten en la necesidad de que los tribunales estén preparados para tratar los asuntos de violencia de género.