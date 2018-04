Cristina Garrobo luchará por el título transcontinental el mes que viene en Rumanía

Este jueves hemos conocido en SER Deportivos Toledo a la boxeadora toledana Cristina Garrobo (Villarrubia de Santiago, 1989). La apodada 'La Guerrera' ha pasado a boxear en profesionales hace pocos meses pero ya ha logrado dos victorias en las dos peleas en las que ha sido incluida: en febrero en Colmenar contra la veterana Ferenczi y en este mes de abril en su pueblo contra la húngara Kolompar.

La 'Guerrera' es el apodo que le puso su entrenador Iván Martínez 'El Fénix', muy conocido por la afición castellano-manchega. Esta deportista del peso mosca es, en cierto modo, una recién llegada al boxeo: "En amateur he peleado lo justo, vengo de otro tipo de artes marciales, he competido a nivel nacional e internacional en kick boxing, varios tipos de defensa personal, boxeo francés [...] como no me dejaban competir me fui a potenciar la rama del boxeo, con el asombro de que me llamó más la atención". En poco tiempo volverá al extranjero a competir.

Escucha la entrevista completa con la boxeadora villarrubiera a partir del minuto 25 de SER Deportivos Toledo.