Per la rebaixa de les taxes universitàries i contra el 155

Al voltant d'un miler d'estudiants universitaris i de secundària es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar una rebaixa del 30% de les taxes universitàries i la retirada de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

La manifestació, convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), majoritari en l'ensenyament universitari, i pel Sindicat d'Estudiants (ES), amb àmplia representativitat en l'ensenyament secundari, ha arrencat poc després de les dotze del migdia de la plaça Universitat encapçalada per un pancarta amb el lema "Defensem la pública, defensem al poble català".

La portaveu del SEPC, Mercè Terés, ha explicat que "els estudiants tornem a prendre els carrers", en una jornada de vaga en universitats i instituts de secundària, "per defensar l'educació pública i la república catalana".

El SEPC exigeix, segons Terés, una rebaixa del 30% de les taxes universitàries, que a Catalunya són les més cares d'Espanya, l'equiparació dels preus de graus i màster, la retirada dels concerts educatius, la llibertat dels presos independentistes i la retirada de l'article 155.

En el mateix sentit s'ha manifestat la portaveu de l'ES, Coral Latorre, que ha manifestat "que no és una exageració dir que vivim un estat d'excepció franquista i els estudiants hem de ser la punta de llança contra la repressió".

La manifestació té previst acabar el seu recorregut en la plaça Sant Jaume i els estudiants coregen lemes contra les forces de seguretat i consignes com: "Autònoma rebel", "fora el 155, llibertat per al poble de Catalunya", "aquests preus no són públics".

A més de nombroses pancartes, els estudiants també porten banderes estelades, banderes del SEPC, i, aprofitant que avui se celebra el Dia Mundial de Visibilització Lèsbica, també hi ha algunes banderes arc iris i altres de color lila.