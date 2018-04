La reforma de la ley de presidencia impulsada por los independentistas no servirá para investir telemáticamente a Puigdemont

En un escrito de 67 páginas el consejo consultivo detecta varios problemas en esta reforma impulsada en solitario por Junts per Catalunya. Por ejemplo, advierte que el procedimiento de lectura única no se puede utilizar para leyes, como esta, que desarrollen aspectos básicos del Estatut y también concluye que el procedimiento para investir al president lo regula el reglamento del Parlament y no la ley de presidencia.

A pesar de ello, justo después de darse a conocer este dictamen, Roger Torrent ha convocado oficialmente el pleno del jueves y el viernes que viene y ha incluido en el orden del día esta reforma, por lectura única, de la ley de presidencia.