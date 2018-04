Clam també a Catalunya contra la sentència de 'La Manada'

Milers de persones han abarrotat aquesta tarda la plaça Sant Jaume de Barcelona en protesta per la sentència de La Manada, que han rebutjat amb càntics com: "No és un abús, és violació".

L'Audiència de Navarra ha condemnat avui a cadascun dels cinc integrants de La Manada a 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual amb prevalença i no per agressió sexual, en no apreciar violència, contra una jove a Pamplona durant els sanfermines del 2016.

La sentència rebaixa el delicte penal sol·licitat al descartar l'ocupació per part dels acusats de "violència o intimidació que integren el concepte normatiu d'agressió", i sí veure el subtipus agreujat en el delicte d'abús sexual.

Els concentrats davant l'Ajuntament de Barcelona, entre els quals hi ha l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i altres polítics com els diputats autonòmics Ernest Maragall o Jenn Díaz, han corejat consignes com "Jo si et crec" o "La Manada som nosaltres".

L'alcaldessa ha declarat als periodistes que "cinc homes contra una dona és una violació reiterada, és una violència de primer nivell i és una cosa per la que cap dona mai hauria de passar".

"Demanem -ha afegit Colau- que es revisi aquesta sentència, perquè no és justa i que es revisin les lleis que s'hagin de revisar perquè aquesta sentència reprodueix el masclisme. És una violació amb totes les lletres i les víctimes, i la víctima de La Manada, ha de saber que no estan soles i que sortirem al carrer tantes vegades com calgui".

L'alcaldessa s'ha mostrat "indignada i enfadada" i ha assegurat que la distinció que fa la sentència entre abús i violació "és un insult a totes les dones".

Colau s'ha preguntat "què és necessari perquè es consideri una violació? t'han d'arrencar els ulls, t'han d'arrencar les ungles, els ossos, t'han de matar? S'ha posat el jutge a la pell de la víctima?. Aquesta sentència és un insult i una ofensa a totes les víctimes, s'ha de revisar perquè és injusta".

Davant una façana del consistori que exhibeix dos llaços, un groc i un altre de color lila, molts dels concentrats, la majoria dones, porten peces de color violeta i pancartes amb lemes que resen: "la injustícia ens ha violat a totes"; "les dones estem en guerra"; "L'absència d'un 'no' no és consentiment", "Ja n'hi ha prou de violències masclistes".

En la concentració, convocada pels col·lectius feministes, i a la que també ha assistit, entre d'altres sindicalistes, el líder d'UGT a Catalunya, Camil Ros, els assistents han fet sonar les seves claus i han picat cassoles i paelles en protesta per una sentència que consideren injusta.

Els concentrats han iniciat una manifestació improvisada que ara es dirigeix des de la plaça Sant Jaume en direcció al passeig Lluis Companys, on es troba el palau de Justícia de Barcelona.