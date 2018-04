El vídeo de cristina cifuentes aparecido anteayer, pillada robando unas cremas en un supermercado, ha precipitado con urgencia su dimisión, ya cantada, y la ha dejado marcadisima y tocadisima diría yo, no solo en su futuro político, sino también en el profesional así como en el personal. Una metedura de pata digna de una pardilla indocumentada concepto que ni de lejos se tenia de esta mujer.

Pero como mi firma ya la tenia yo preparada sobre su máster, asunto este que me parece de mas enjundia que lo del vídeo, pues ahí va mi comentario.

Con el escándalo del máster de Cristina Cifuentes aún por desenmarañar por completo, se ha puesto en verdadera tela de juicio el sistema mismo de estos estudios de posgrado en las universidades españolas, el clientelismo o el amiguismo que pueden impregnar en algunos casos a tales titulaciones y el agravio comparativo que puede suponer para la mayoría de estudiantes, que se esfuerzan para obtener unos curriculums lo mas brillantes posible y que al final muchas veces no les sirve para nada.

El caso Cifuentes tiene todos los aditamentos de la mejor comedia de enredo que pudo imaginar Lope de Vega durante el siglo de oro español.

El máster se cursa en el 2012 pero el titulo se recoge en el 2016, faltaban dos notas pero luego aparecieron por obra y gracia de una funcionaria, el TFM se dice haber presentado, pero no ha aparecido por ningún sitio,las profesoras que supuestamente formaban parte del tribunal no recuerdan haber examinado a Cifuentes, dos de las tres firmas que aparecen el el acta están falsificadas y la otra firma , la de Cecilia Rosado, dice esta que fue presionada por el director del máster Enrique Álvarez Conde. Este a su vez ha dicho que reconstruyo el acta por presiones del rector Javier Ramos, el rector a su vez dice que el nunca presiono a Enrique Álvarez.

Al final va a resultar que Cristina Cifuentes leyó el máster a la limpiadora que estaba esa tarde pasando la mopa por el aula.

Esto me recuerda al caso del crimen de los marqueses de Urquijo, en el que después de darle mil vueltas al asunto, lo único que quedo claro es que el mayordomo era mariquita.

Ademas ahora estamos sabiendo que muchos políticos de distintos partidos han mentido en sus curriculums.

Hay gente que pone que son graduados, y lo único que tiene graduadas son las gafas que le han colocado en la óptica, otros dicen ser historiadores o sociólogos y lo único que han hecho es meterse en wikipedia y en el facebook de vez en cuando. Hay una concejala de Cuenca, que pone en su curriculum que es experta en artes marciales porque su madre la llevaba de pequeña a clases de judo por las tardes. Hay un diputado de podemos que dice que leyó un doctorado en Oxford y ahora se ha sabido que lo único que ha leído últimamente es la etiqueta del champú cuando se sienta en el water. Hay también un senador del psoe que dice que es licenciado, porque hizo la mili en Ceuta y se licenció en el año 83 y le ha hecho una fotocopia a la cartilla militar para demostrarlo.

Yo precisamente, tengo un amigo que trabaja en los camiones de la basura aquí en la linea y él dice que es gestor de residuos y decorador de exteriores .

Pero sin duda el gran escándalo que va a estallar al socaire de todo lo que se está sabiendo sobre este asunto, es la falsedad de los máster de los presentadores de masterchef.

De los tres presentadores del programa masterchef; ni son máster, ni tienen máster, ni saben freír un huevo.

En concreto Pepe Rodríguez, ese que hace el anuncio de la pasta y que dice que tiene una estrella michelín, la verdad es que lo único michelín que tiene son las cuatro ruedas del coche y dos michelines en la barriga de tanta pasta como está comiendo últimamente.

Samanta Vallejo Nájera, la otra profesora, por lo visto es muy buena hirviendo agua y poniendo flores en la mesa pero es incapaz de prepara una sopa de sobre aunque sea instantánea.

Y el otro máster, el famoso Jordi Cruz, por lo visto consiguió su máster aquí en Andalucia en la antigua venta los gallos de Alcalá, y con todo y con eso ahora se ha sabido que el que estaba allí en la barra, uno grande y gordo que era admirador de la Pantoja con un cordón de oro colgao en el pecho, no se si se acordaran, le falsifico la firma porque el tal Jordi no atinaba ni a prepara un sanwich de pan Bimbo con manteca y choped pork. Este mundo de los máster esta en entredicho no cabe la menor duda

hace unos días, también se ha sabido que un conocido comunicador de radio de la zona, muy aficionado al golf, había intentado inscribirse en el famoso máster de augusta, pero al final tampoco ha colado su máster ya que no se han podido autentificar sus firmas. Y es que ahora mismo estamos instalados en algo parecido a lo que nietzsche describió como la teoría de la sospecha; de hecho esta firma mía de hoy en la cadena ser, pudiera incluso no ser autentica . Ahí les dejo la duda razonable.