Juan Antonio Gisbert: “Si no hay inversores, no habrá naves cerradas”

El presidente de la Autoridad Portuaria ha respondido a las críticas de los vecinos, que ayer acusaban al puerto de conseguir "informes a la carta" de la Universidad de Alicante que avalan la calidad del aire en esta zona. Les acusa Juan Antonio Gisbert de hacer "terrorismo informativo" y de actuar guiados por la demagogia.

Y en cuanto al cierre de las naves, cuyo pliego de condiciones fue recientemente aprobado por el Consejo de Administración del Puerto, afirma Gisbert que ese cierre no es algo que pueda garantizar el puerto, puesto que dependerá de concesiones privadas.

Estas declaraciones las ha realizado tras reunirse este viernes con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la primera visita institucional entre ambos tras la investidura del primer edil.

Gisbert ha hecho hincapié en que no puede garantizar que el cierre de naves se haga, porque es algo que depende de las concesionarias, y "si no hay inversores, no habrá naves".

Además, reconoce el presidente del puerto que la Universidad de Alicante no entra dentro del listado de entidades de la Conselleria autorizadas para realizar mediciones de las emisiones por la descarga de graneles, pero defiende que el informe realizado por la Universidad de Alicante es más exhaustivo, y además de medir, analiza esas partículas. De hecho, afirma que sólo el 35% de esas partículas nocivas tiene origen en la descarga de graneles. "La mayoría, afirma, proceden de aerosoles marinos".

En cuanto a la multa, de 40.000 euros, dice, es "por no haber puesto a tiempo los captadores", algo que justifica en que "existen unos tiempo determinados para su aplicación", y una sanción, dice, que van a recurrir.

Por su parte, Joan Piquer, director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, resta importancia a los informes de la UA, que son solo de una parte, dice, y se muestra "expectante" ante la inminente publicación en el BOE del concurso público para el cierre de naves y a que "empiecen a tramitarse y a contar plazos".

Recordamos que los vecinos de la Plataforma de Afectados por las Descargas Tóxicas del Puerto de Alicante han exigido de la Conselleria una resolución que garantice y que también ponga fecha límite a la construcción de esas naves e instan a la administración a salir de su "pasividad".