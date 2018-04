“Muchas víctimas de violación se plantean no denunciar por sentencias como esta”

La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (CAVASYM) lleva mucho tiempo atendiendo a mujeres víctimas de violaciones. Por eso, nada más conocerse la sentencia del caso de La Manada sumó sus voces a las miles que ayer por la tarde se hicieron oír en muchas localidades asturianas. Una movilización que, para Mariti Pereira, presidenta de la entidad, tiene un sabor agridulce: “Por un lado la alegría de ver cómo las mujeres tomamos la calle y por otro la indignación por el resultado de la sentencia, que ya nos temíamos que fuese así por todo lo que se venía conociendo: el voto particular que abogaba por la absolución, la tardanza o la forma de hacerla pública”. Nos lo ha contado en Asturias Hoy por Hoy.

Afirma Pereira que se necesita cambiar la ley cuanto antes: “Es necesario definir qué es intimidación y qué se considera violencia para que no se repitan casos como este”. Lo cierto es que se están alzando muchas voces que piden ese cambio de inmediato, mientras que expertos juristas recomiendan no legislar en caliente. Sobre esto, Mariti es clara: “No sería legislar en caliente porque esto lleva pasando desde hace muchos años. Constantemente estamos conociendo sentencias similares que traen consigo que las víctimas se retraigan y no denuncien porque piensan que para qué van a hacerlo viendo esto”. Les preocupa, dice, la interpretación que algunos jueces hacen sobre la intimidación (o no) que se hace a las víctimas.