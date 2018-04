Anquela: "No voy a dejar de creer en mi equipo"

Los Pajaritos, ese será el próximo estadio que tendrá que conquistar el Real Oviedo. Los azules viajarán mañana a Soria con el deber de ganar, o al menos, con la obligación de no perder ante el Numancia (domingo, 12:00 horas).

A pesar de la derrota contra el Valladolid, los de Anquela siguen dependiendo de sí mismos para jugar el playoff y, esta misma jornada, si consiguen ganar a los de Jagoba Arrasate terminarían el fin de semana entre los seis primeros clasificados. Y si hablamos de datos, los carbayones no han perdido dos partidos seguidos en lo que va de temporada.

Hasta mañana no conoceremos la convocatoria, pero sí habrá dos jugadores que seguro no van a estar en ese choque. Uno es Forlín, sancionado, y el otro es Olmes García que, aunque ha empezado a entrenar parcialmente con el grupo, todavía está fuera de forma tras un periodo largo de lesión. Sin ningún hombre en la enfermería, el resto de la plantilla está disponible, incluido a Viti que ya se ha ejercitado con normalidad.

Héctor Verdés se perfila como titular ante la ausencia del argentino en el centro de la zaga. El central valenciano, que no juega de inicio desde el pasado 9 de marzo contra el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (3-1), es un jugador muy importante para el técnico jienense a pesar de haber tenido poca continuidad: "Quiero a mi equipo en modo 'Héctor Verdés'. Un futbolista intenso, que sabe su trabajo y se deja la vida. Es lo que voy buscando en mis plantillas. Cuantos más guerreros encuentre así mejor".

Al margen del cambio obligado, no se esperan grandes variaciones en el equipo titular. Parafraseando al extécnico del Real Madrid, John Benjamin Toshack, Anquela ha reconocido que no hará ninguna revolución y planteará un equipo muy similar al de las últimas jornadas: “Empieza la semana y me sobran diez jugadores, luego cinco…Pero vuelves a repetir los mismos once. Ese es el dilema de cualquier entrenador. Con este equipo voy a muerte y si quieren seguir detrás de mí seguramente iremos por el buen camino”.

Si algo caracteriza al andaluz es su alma competitiva, sus ganas de trabajar cada día para seguir mejorando y su rechazo a tirar la toalla a las primeras de cambio. Si bien la derrota ante el Valladolid hizo mucho daño, no cabe otra alternativa que aprender de ella y demostrar que todo es posible: “No voy a dejar de creer en mi equipo. Vamos a pelear hasta el último segundo. Tengo la misma ilusión del primer día. Hemos llegado hasta aquí sufriendo. Lo importante para un equipo es saber las limitaciones que tiene, y muchas veces nos olvidamos de eso".

Enfrente estará el Numancia, uno de los exequipos de Anquela, y del que se deshace en elogios: “Es un equipo muy serio y ordenado. Es vertical y juega muy bien al fútbol. Aquí no regalan absolutamente nada y está ahí arriba. Lo tiene todo”. Los sorianos vienen de empatar fuera de casa ante el Nàstic de Tarragona (0-0), pero han demostrado su regularidad manteniéndose en los puestos altos prácticamente durante toda la temporada. Además, es el tercer mejor equipo como local de la categoría. Las únicas derrotas que ha sufrido en Los Pajaritos han sido contra el Nàstic, Zaragoza y Granada. Jagoba Arrasate recupera para este encuentro a dos jugadores muy importantes como Íñigo Pérez y Manu del Moral.

Cabe recordar que, precisamente en este último tramo del calendario, fue cuando los azules realizaron sus mejores registros en la primera vuelta, sumando 16 puntos de 18 posibles. Los de Anquela, desde el partido ante el Numancia, encadenaron cinco victorias consecutivas. Unos números que, de acercarse a ellos, les aseguraría disputar el playoff. Además, el Oviedo afrontará este partido sabiendo lo que han hecho sus rivales directos.

El encuentro estará dirigido por el colegiado gallego David Pérez Pallás, recordado por muchos oviedistas tras el penalti inexistente pitado la temporada pasada frente al Tenerife, y que terminó con la derrota de los ovetenses por la mínima.