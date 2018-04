En marcha el dispositivo de recepción de Viña Rock, el más sensible en seguridad

Esta tarde arranca el Viña Rock 2018 y se espera que sea con una de las fiestas de bienvenida más multitudinarias. La previsión es que sean más de 20.000 personas. Hasta las 7 de la tarde, cuando se producirá la apertura de puertas al recinto que alberga los siete escenarios, llegarán 200 autobuses, además de los coches particulares. "Parece que está llegando más gente que el año pasado, al caer la fiesta de bienvenida en viernes", apunta el regidor.

Para ello se ha dispuesto la zona de parking, bien diferenciada con la zona de camping. Las parcelas a esta hora se van ocupando por lotes. Según explica el alcalde, Alberto González, es uno de los momentos más importantes. El dispositivo de entrada y recepción es el más sensible de cara a no tener ningún problema de seguridad en el transcurso del festival. "Este primer trabajo que se hace Viña Rock es fundamental que se haga bien para que no haya después tapones en las vías de Emergencia", ha señalado González.