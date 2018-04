Archivan las actuaciones por fraude contra cinco empresas mineras

Las cinco empresas fueron denunciadas por la supuesta autoría de un delito de fraude en subvenciones, pero ahora el juez del juzgado de instrucción número 5 de Ponferrada ha decidido sobreseer provisionalmente la causa al 'no aparecer de indicios responsabilidad criminal' según el auto emitido este viernes.

Asegura el juez que, según el informe solicitado por el Fiscal a la Agencia Tributaria, las conclusiones en cuanto a la investigación no sólo no aparecen indicios sino que además no existen posibilidades o líneas de investigación abiertas en este momento procesal en cuanto a la actividad de las empresas CMC, Uminsa, Alto Bierzo, Hijos de Baldomero García o Carbones de Arlanza.

De lo actuado, prosigue el auto, 'no aparece debidamente justificada la perpetración del delito' que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La denuncia respondía a la posibilidad de que las empresas mencionadas hubieran supuestamente falseados datos para acceder a las ayudas de los fondos del Ministerio de Industria entre los años 2007 y 2012.

Contra la decisión cabe la interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los 3 días siguientes a la notificación.