'La Manada' nos amenaza a todas

Era de noche cuando he salido de casa hacia la radio. Poca gente, algún gaupasero...se me ha acercado un hombre. Muy simpático. "Poca gana llevas" me ha dicho. Pero, debo reconocer que me ha inquietado. Un estudio de Emakunde de hace año y medio confirmó con encuestas que el miedo tiene género y las mujeres, en la vía pública, tememos a los hombres.

Así, cuando las calles resonaban ayer: "Nosotras somos La Manada" era más que un grito de solidaridad y de fuerza colectiva, es que muchas de nosotras también somos víctimas. Los delitos contra la libertad sexual se están disparando en Euskadi: el año pasado hubo 311 víctimas, casi una al día, un aumento del 34 por ciento. De este enero a marzo, 87, un 15 por ciento más que el año anterior. En los últimos diez años, 2.626 mujeres víctimas de abusos o agresiones. Las instituciones promueven campañas tipo "No es No"; eliminan puntos negros urbanísticos; planifican paradas de autobuses intermedias en las rutas nocturnas; crean apps de alerta...todos conscientes del problema y remando en la misma dirección. Menos ayer la Justicia. Dijo Martin Luther King que "la injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos los lados". La de Navarra nos amenaza a todos y todas. Por eso, hoy continuará la indignación y las protestas.