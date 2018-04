De hamburguesas y contradicciones estadounidenses

"Estados Unidos es tan contradictorio que su principal símbolo, la hamburguesa, alude a una ciudad alemana, Hamburgo". Un socarrón Jorge Hernández, junto a Elvira Lindo, Javier del Pino, y Manuel Vilas, moderados por Teodoro León, sacaron los colores al "país de las oportunidades", el país, donde, según Hernández, la sonrisa se te impone. La conversación entre los cinco abrió el V Congreso del Bienestar y la Felicidad que Cádiz acoge desde este viernes 27 hasta el domingo 29 de abril.

Todos los participantes en esta charla han vivido algunos años de su vida en Estados Unidos. Lindo lo hizo durante 12 años, dos de ellos de forma ininterrumpida. "Mis amigos españoles venían y nos decían cómo era vivir en Estados Unidos. Así que me he construido todo un relato de tópicos", contó la escritora.

Ella y Javier del Pino hablaron del referente de la hamburguesa. "La felicidad es una meta en Estados Unidos, como una imposición, aunque también es muy material. Se busca el dinero porque también yo he percibido que el individuo está más solo y desamparado", explicó Lindo. "Es un país que tiene un arte muy realista, y eso define muy bien al país. A nosotros nos da vergüenza el realismo", añadió. "Allí se puede llorar porque no hay un sabor de helado que te gusta".

Del Pino habló también del individualismo estadounidense, del que lleva a algunos a no entender la necesidad, por ejemplo, de una sanidad pública. "A mí un amigo mío me decía que no entendía por qué él tenía que pagar la curación de un cáncer de una persona que ha fumado y no se ha cuidado". Para el periodista, Estados Unidos está marcado por la desigualdad. "La gente de abajo sabe que tiene el derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Ojo, a la búsqueda. No a la felicidad. Es un país montado sobre la religión, las armas y el dinero".

Jorge Hernández repasó en su estilo lleno de ironía y diversión la infancia que pasó en Estados Unidos. "Allí nos decían que el tiempo es dinero". Hernández cree que la materialidad de la felicidad estadounidense se basa en el principio de que "la vida tiene que ser práctica", por ejemplo, con los electrodomésticos. Y Vilas bromeó con las neveras que dispensan hielo, algo totalmente instaurado en Estados Unidos. "Cuando lo tienes, ya es irrenunciable", le dio la razón Del Pino.

Hubo reflexiones sobre el desgarro de las distancias, citas a películas, menciones a "frikilandia", rarezas variadas y episodios siniestros. "A mí me llama la atención lo que consideran digno de memoria. Claro, como su historia empieza en el siglo XIX, pues su memoria es más peculiar", sostuvo Manuel Vilas. Elvira Lindo defendió la cultura popular del país norteamericano, que cuida hasta los más mínimos detalles de su pasado. "Están conservando de forma ejemplar sus recuerdos". Y los cinco hablaron de la casa de Elvis Presley.

También hubo tiempo para hablar del concepto de amistad. Y de la vecindad. De esos que, como recordaban Del Pino y Vilas, te cuidan cuando te pones enfermo y te llevan sopa. "Hay un gran concepto de comunidad", señaló Lindo. Y Jorge Hernández introdujo el tema del deporte. "Allí triunfan con los deportes de cintura para arriba", remató.

El Congreso del Bienestar había sido inaugurado por el director general de la SER, Daniel Gavela. "Aquí se canta, se vive y se disfruta por alegrías. Nada más bajarme del tren, me he sentido bien". Gavela ha agradecido al Ayuntamiento y todos los patrocinadores el apoyo a este evento y ha animado a todos los participantes a dejarse llevar por la ciudad. "Aquí se rejuvenece, sin necesidad de cremas Olay", bromeó.

El alcalde de Cádiz, José María González, también intervino en la inauguración para disfrutar a todos los congresistas de "la ciudad más bonita del mundo". Aseguró que la capital gaditana es la ciudad ideal para reflexionar sobre la felicidad. Y parafraseó a un amigo suyo para celebrar que "la felicidad es la expresión de la creatividad humana más activa".