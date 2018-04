Todo o nada para un Plásticos Romero que no depende de sí mismo y ElPozo apura sus opciones de ser segundo

Termina la temporada regular y aún quedan cosas en juego para los dos equipos de la Región. Sobre todo para el Plásticos Romero, que busca entrar en en unos playoff que serían históricos, aunque no dependen de sí mismos y deberán esperar el pinchazo de Aspil Ribera Navarra en su feudo ante Jaén. ElPozo ya no aspira a ser líder, ya que tiene el goalaverage perdido con el Inter Movistar, pero sí que apurará las opciones de ser segundo ante Naturpellet Segovia. Parece complicado, ya que dependen de que el Barça se deje puntos de ser segundo ante un descendido Gran Canaria. Todos los partidos de la jornada se juegan en horario unificado, el sábado a las 19:30.

El que se juega más es el Plásticos Romero, que peleará en el complicado Palau d'Esports de Palma por la última plaza de playoff que queda por adjudicarse. Hay dos candidatos para la misma; el propio Plásticos Romero y Aspil Ribera Navarra. Los tudelanos parten con ventaja, ya que llevan un punto más que los cartageneros y además tienen a favor el goalaverage. Los cartageneros, que tienen a todos sus efectivos disponibles, tienen que ganar obligatoriamente a un Palma que quiere ser sexto si quieren tener opciones, mirando por el rabillo del ojo lo que sucede en el choque de Aspil y Jaén en el Ciudad de Tudela. Los jienenses se juegan la cuarta plaza y el factor campo con Osasuna, por lo que también saldrán a ganar.

Celebración de uno de los goles la pasada semana ante Catgás / ElPozo FS

En cuanto a ElPozo Murcia, los charcuteros, que ya tienen la vista puesta en el playoff, apurarán al máximo sus opciones matemáticas de ser segundos. Sin embargo, se antoja muy complicado, ya que, no solo tendrán que ganar a un Segovia que no se está jugando ya nada, sino que tendrán que esperar el improbable pinchazo de un FC Barcelona que se juega sus opciones de liderato en la pista del descendido colista Gran Canaria. El único jugador con el que no podrá contar Duda es Andresito. Los charcuteros saldrán rumbo a Segovia el propio sábado a las siete de la mañana, ya que allí no disponen de pista para entrenar.