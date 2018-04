'Héroes' en el muro de Berlín con David Bowie

HEROES - DAVID BOWIE. José Ibarra

Ya visitamos el muro de Berlín en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' hace unas semanas cuando programamos aquí “Libre”, de Nino Bravo. Y hoy volvemos con otra canción a ese lugar de la mano de un artista total que nos dejó hace un par de años: el gran David Bowie. En el año 1977 andaba este músico por Berlín, donde trataba de desintoxicarse de su adicción al alcohol y la cocaína y al tiempo pensaba grabar un disco. Y aquella estancia nos legó todo un clásico del rock y una de las mejores canciones del repertorio de Bowie, la que oímos y desmenuzamos hoy: “Heroes”.

“Todos podemos ser héroes por un día”, venía a decirnos Bowie en esta canción que se inspiró en una pareja que se besaba furtivamente desafiando la vigilancia de ese muro que el gobierno de la República Democrática Alemana levantó en 1961. Aquello se hizo para separar la parte de Berlín oriental, controlado por aquel régimen comunista, de la de Berlín Occidental, controlado por la República Federal Alemana. De ese modo el Berlín comunista se convertía en una auténtica cárcel de la que sus ciudadanos no podían escapar. Los pocos que se atrevieron a hacerlo murieron acribillados a balazos, y el muro de Berlín se convirtió en el ejemplo y el icono de lo que las dictaduras comunistas hacían con sus propios habitantes. Derribar el muro de Berlín fue el objetivo de los luchadores por la libertad a uno y otro lado de la capital alemana. Y otra frase: “podemos ganarles, de una vez para siempre”

A pesar de esto, el tema no tenía inicialmente un sentido político, ya que hablaba solo de un amor furtivo. Pero esas frases acabaron por convertirse en un himno para los habitantes de Berlín Oriental, quienes sí le dieron ese enfoque a la canción y la hicieron suya. El propio Bowie lo pudo comprobar en 1987, cuando el muro aún estaba levantado y dividía la ciudad en dos. Bowie fue invitado a actuar en Berlín Occidental; le pusieron el escenario junto al muro y había público no solo en uno de los lados: con gran emoción pudo Bowie constatar que, del otro lado del muro, aunque no le podían ver, sí le podían oír los miles de jóvenes de la Alemania comunista y se acercaron por miles a cantar junto al muro de Berlín que ellos también podían ser héroes por un día. David Bowie declaró después que ese fue el concierto más emocionante de toda su carrera, y “Heroes”, su himno ya para siempre.

Aquella pesadilla del muro de Berlín acabó un par de años después, cuando el 9 de noviembre de 1989 una revolución pacífica terminó con la prohibición de salir de Berlín Oriental, se abrieron las puertas y la gente pudo salir a Occidente en libertad tras 28 años de encierro. El muro se convirtió en una inutilidad que terminó por derribarse ante un clima de júbilo popular que asombró al mundo y duró varios días. La caída del muro de Berlín supuso el colapso de los regímenes comunistas de Europa Oriental, la unificación de las dos Alemanias en 1990 y la desaparición de la Unión Soviética en 1991.

Y hoy lo recordamos en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN con este himno de David Bowie que contribuyó (aunque fuera solo un poco) a derribar el muro de Berlín: “Heroes”