2.000 manifestantes en Castellón en contra de la sentencia de 'La Manada'

Multitud de castellonenses salieron a la calle ayer por la tarde tras conocer la sentencia de La Manada en la que se absuelve de violación a los condenados. La protesta al grito de "No es no" y "No és Abús, és violació" se realizó en la plaza Mayor de Castellón.

Según estima la Policía Local de Castellón, hubo 2.000 manifestantes que protestaron por la sentencia en la que el tribunal descarta la agresión sexual y condena por abuso a nueve años a cada miembro de 'La Manada'.

La indignación también se palpó en otros municipios de la provincia de Castellón, para expresar su apoyo y solidaridad a la víctima de los miembros de La Manada.