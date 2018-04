"La sentencia de 'La Manada' refleja un desfase entre lo que social y jurídicamente se entiende como violación"

La Magistrada Carla Vallejo, portavoz de la Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia, ha expresado en la SER su opinión sobre la sentencia que la Audiencia Navarra ha dictado este jueves. Vallejo ha expuesto que es una sentencia que entiende "que sea difícil de entender"; aunque añade que "cree a la víctima, porque el relato de hechos probados lo indica. Y ese relato de hechos probados es plenamente compatible con una violación".

Sin embargo, analiza que el problema es cuando ese relato "debe encajarse jurídicamente". Y es ahí cuando "se hace una lectura más tradicional, sin perspectiva de género y alejada de la sociedad". Concretamente afirma que "el punto de la sentencia que produce la ruptura es cuando expone que en ese escenario no se ha empleado intimidación y que por tanto dé lugar a una violación".

Vallejo reconoce igualmente que aunque no comparte aspectos jurídicos "es una buena sentencia" pero añade: "No puedo decir lo mismo del voto particular, que no cree a la víctima, desacredita la versión de la víctima, y realiza determinadas juicios de valor y que pueden ser hirientes"