No es no, el derecho a vivir tranquilas

Cuando todo el mundo en esta sociedad entienda que "no es no" habremos llegado a un grado de reconocimiento mutuo, seguridad y libertad que jamás hemos vivido las mujeres. La gente en A coruña salió ayer a la calle a manifestar su indignación por la sentencia de La Manada que deja en penas de abuso lo que fueron nueve violaciones, seguidas, como se confirma solamente con leer los hechos probados de la sentencia que causan autentico espanto. Aquel vídeo con aquella chica de sólo 18 años entre aquellos cinco hombres que la rodearon en un portal con una única salida nos encendió, y las estrategias de la defensa, jugando con el argumento machista de que no hubo resistencia o que la víctima llevaba después una vida normal, en otros siglos las mujeres ingresaban en un convento después de sufrir situaciones semejantes, encendieron la mecha social. Si un grupo de jueces no piensa que esos hechos son una violación con el código penal en la mano, hay que cambiar el código penal. A no ser que el problema esté en sus automatismos y sus cabezas. La justicia machista no es justicia, clamaba ayer la gente en la calle en un movimiento, el feminista, que tras las dinámicas provocadas por esta denuncia y las movilizaciones del 8 de marzo no va a dar ni un paso atrás. Porque cuando todo el mundo en esta sociedad entienda que "no es no" habremos llegado a un grado de reconocimiento mutuo, seguridad y libertad que jamás hemos vivido las mujeres. Y todas las personas tenemos ese derecho, vivir tranquilas y en paz.

Estremecedor.