Borges: "Iniesta es un referente, caballero fuera y dentro del campo"

El internacional costarricense Celso Borges, centrocampista del Deportivo, habló este viernes de la decisión de Andrés Iniesta de abandonar el Barcelona cuando concluya la temporada y afirmó que es un "referente" para él y un "caballero dentro y fuera del campo".

"A mí me gustaba mucho Zidane y después de eso me gustaba mucho Iniesta. Para mí es un referente, además es un caballero en toda regla tanto fuera como dentro del campo. He tenido la oportunidad de medirme a él en el Deportivo y con la selección y es así como se ve, un tipo humilde y sensato en todo lo que dice y los españoles lo admiran muchísimo", dijo.

Borges analizó la despedida de Iniesta en la rueda de prensa que ofreció dos días antes de medirse al Barcelona en el estadio Abanca-Riazor.