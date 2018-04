Frente común contra el equipo de gobierno

Ilicitanos por Elche, Ciudadanos y el PP presentarán en el pleno del próximo miércoles 2 de mayo una moción in voce y conjunta para intentar paralizar la peatonalización de la Corredora. En la moción se pide que se deje sin efecto la partida presupuestaria vinculada a la peatonalización y que no se adjudique el proyecto de remodelaciónde la calle Alfonso XII hasta no estar consensuado con los afectados.

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Vicente Granero, ha destacado que antes de que se informara de este tema a los ciudadanos el tripartito ya había iniciado el 2 de febrero los trámites de contratación para las obras en la calle Alfonso XII y calle Ángel, incluso solicitando un préstamo para inversiones cuando el proyecto de peatonalización de la Corredora se presentó el día 20 de febrero. Granero asegura que todo esto ha seguido un procedimiento negociado y sin publicidad mientras el equipo de gobierno alardea de transparencia.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Caballero, ha asegurado que el tripartito quiere obviar al pueblo de Elche y sacar a delante la peatonalización con minoría de concejales. Caballero ha confirmado que hace unos días conocieron que el proyecto de las obras de Alfonso XII esta en fase de adjudicación y asegura que el equipo de gobierno lo que lo tenían todo hecho y les acusa de falta de transparencia y ocultismo.

El portavoz adjunto de Ilicitanos por Elche, Fernando Durá, ha asegurado que el tripartito no entra en razón y quiere imponer un proyecto que no quiere la mayoría. Durá también ha arremetido contra Ciudadanos y ha afirmado que nunca se habría llegado a esta situación si ellos no hubieran aprobado los presupuestos.

Las tres formaciones no podrían aprobar solos la moción ya que en este pleno el PP cuenta con un concejal menos al abandonar su acta como concejal, Luis Ángel Mateo, y no hacerse efectivo hasta el próximo pleno la entrada de Sergio Rodríguez. Por lo tanto, se podría producir un empate que rompería el voto de calidad del alcalde, Carlos González, a favor del equipo de gobierno a no ser que el concejal del Partido de Elche, Jesús Ruiz Pareja, votara en contra de sus socios de gobierno aunque no sería la primera vez.

Por su parte, el equipo de gobierno no teme el resultado de esta moción conjunta. La portavoz de la junta de gobierno, Patricia Maciá, ha vuelto a reivindicar que es la junta la encargada de aprobar este tipo de proyectos ya que el pleno solo tiene función fiscalizadora.