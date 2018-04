Aparcisa muestra su voluntad de integrar los refugios de la Guerra Civil al proyecto del Mercado Central

Los responsables de Aparcisa, empresa adjudicataria de las obras para construir el nuevo Mercado Central han decidido comparecer esta mañana para valorar la situación en torno al proyecto del Mercado Central tras las últimas reacciones de asociaciones y el informe de los técnicos municipales que se ha remitido a ICOMOS.

El gerente de la empresa, Álvaro Gordillo, ha mostrado su respeto a los funcionarios del ayuntamiento aunque aclara que es un asunto que ha terminado por politizarse.

Gordillo ha sentenciado que "el Misteri es sagrado". Sin embargo, ha denunciado que no han recibido información sobre el documento que resalta la afección del proyecto del Mercado sobre la Festa. Ha asegurado que se han enterado por la prensa, así como de los trabajos de peatonalización de la Corredora. Gordillo ha apuntado, además, que solicitaron en marzo y abril una reunión con responsables en el Ayuntamiento de todo el proceso del Mercado Central, pero no han recibido respuesta.

Algo sobre lo que el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, ha respondido que a él personalmente no le han hecho esas peticiones. Ha aclarado que siempre que le han solicitado una reunión ha accedido e, incluso, las ha convocado él mismo.

Desde Aparcisa consideran que tanto el informe como la justificación de que bajo el Mercado existen unos refugios de la Guerra Civil catalogados como Bien de Relevancia Local, son excusas para querer paralizar las obras. Gordillo ha insistido en que no se sabe exactamente ni dónde están ni en qué condiciones.

Apunta a que podrían estar a 14 metros de profundidad. Sin embargo, aclara que estas actuaciones no les corresponden a ellos. Gordillo ha insistido en que si a la hora de realizar el aparcamiento diesen con los refugios, se plantearía integrarlos en el proyecto poniéndolos en valor. Apunta en que no se puede entrar por la boca original y que, al no conocer exactamente su ubicación, podrían romper parte de la bóveda del refugio al perforar para buscarlos.

Sobre la posibilidad de llegar a los tribunales con este asunto, Aparcisa se ha mostrado cauto. Gordillo ha explicado que si con motivo de las elecciones todo continúa estancado, "habrá que verlo con los abogados". Ha insistido en que judicializar un contrato "es malo para todos". El gerente de la empresa ha apuntado que no es un edificio que pueda rehabilitarse por las condiciones estéticas que tiene. Ha aludido a Compromís cuya portavoz, Mireia Mollà, pidió a sus socios del PSOE valentía política para rescindir el contrato. Gordillo ha concluido que es un tema muy serio y que "es de locos incumplir el contrato"