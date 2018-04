El Elche C.F. quiere sellar la promoción de ascenso ante el Lleida

El Elche Club de Fútbol quiere aprovechar la primera oportunidad, de las tres que le quedan, para asegurar de manera matemática su presencia en la fase de ascenso a Segunda A. Será ante un buen rival, el Lleida, el domingo 29 de abril a las 17.30 horas en un Martínez Valero que puede registrar la mejor entrada de la temporada. El "espíritu Pacheta" ha impulsado a todo el franjiverdismo hacia el objetivo, aunque el entrenador burgalés cumplirá su segundo partido de sanción y le tocará seguir el encuentro desde la grada.

El técnico del Elche, Pacheta, ha comentado que "el Lleida es un buen equipo que nos exigirá un esfuerzo máximo, pero no queremos dejar pasar la ocasión de recoger el primer premio, que es poder disputar la promoción de ascenso. Seguiremos en la misma línea y no pensamos en otra cosa que no sea ganar, y ya nos ocuparemos de lo que venga".

Pacheta tiene las bajas por lesión de Gabriel Corozo y Edu Albacar y por acumulación de cartulinas amarillas tampoco estará Néyder Lozano, uno de los ídolos de la afición franjiverde. Iván Zotko será el recambio de Néyder en el eje de la defensa junto a Gonzalo Verdú, Calero actuará como lateral diestro y Nino podría volver al once inicial como media punta, por detrás de Sory Kaba, y el resto será el mismo equipo que empató a tres en Valencia con el Mestalla.