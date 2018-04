Jaén también se opone a la sentencia a 'La Manada'

Jaén no fue menos y también salió este jueves a la calle para protestar contra la polémica decisión judicial del caso de 'La Manada', los cinco jóvenes sevillanos a los que la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual. Los propios jueces han decidido que lo que pasó en aquellos Sanfermines fue abuso y no agresión sexual, el término que se utiliza judicialmente para referirse a una violación, y la sociedad ha explotado. En la capital, por ejemplo, alrededor de un millar de personas se dieron cita en la popular Plaza de las Batallas para protestar contra la sentencia con pancartas y coreando gritos como: "Yo sí te creo", "No es abuso, es violación", o "Tranquila, hermana, aquí está tu manada".

La sentencia ha desatado una ola de indignación que rechaza el resultado en el que los jueces interpretan que en el hecho ocurrido en Pamplona no hubo golpes ni amenazas. Así, de forma prácticamente espontanea y a través de las redes sociales, Jaén también se echó a la calle para dar su apoyo a la víctima, una joven madrileña de 18 años, y protestar por la sentencia.

En la concentración también estuvieron presentes representantes de partidos políticos, colectivos sociales, además de evidentemente colectivos feministas, que también emitían un comunicado a los medios de comunicación en el que rechazan el alegato empleado para la condena y avanzan que no se les callará. "Seguiremos en la calle, unidas, reivindicando el respeto que merece nuestro cuerpo y nuestra libertad para ocupar y disfrutar del espacio público en pie de igualdad con los varones", han señalado desde los Colectivos Feministas 8M Jaén.