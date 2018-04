Visita de las alcaldesas de Peal de Becerro y Larva y el alcalde de Jódar al Instituto Geográfico Nacional

Visita, la semana pasada, de las alcaldesas de Peal de Becerro y Larva y el alcalde de Jódar al Instituto Geográfico Nacional.

Los representantes se trasladaron a los servicios centrales del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) en Madrid.

En Jódar, el alcalde, José Luis Hidalgo, insiste en la llamada a la tranquilidad, tras la visita, acompañado de las alcaldesas de Larva, M.ª Ángeles Leiva, y Peal de Becerro, Ana Dolores Rubia, al Instituto Geográfico Nacional, para conocer detalles de los terremotos que se vienen produciendo durante las últimas semanas en la zona.

En cualquier caso en los últimos días son mínimos, de 1 a 3 diarios, incluso en algunos días ninguno, los terremotos que se vienen produciendo, en cualquier caso la inmensa mayoría imperceptibles para los vecinos y vecinas.

Durante este viernes, 27 de abril solo se ha producido uno, a las 10:03" localizado en Peal de Becerro, de 2.1 grados de intensidad, a una profundidad de 11 km..

Ayer, jueves, se producía el de mayor intensidad de los últimos días, 3.7 grados, este cerca del término municipal de Jódar, a una profundidad de 12 km..

Emergencias 112

En la nota emitida el pasado 24 de abril, tras un seísmo registrado a las 3:53 horas con epicentro al este de la localidad de Jódar a una profundidad de once kilómetros, según fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El servicio 1-1-2 no ha recibido ninguna llamada de vecinos ni tiene constancia de que haya sido sentido por la población tras realizar una ronda de contacto con los servicios operativos de la localidad y los municipios limítrofes de la comarca. Igualmente, hay que destacar, que no se han producido daños personales ni materiales.

Posteriormente, a lo largo de la noche, el Instituto Geográfico Nacional ha observado algunos movimientos de inferior magnitud en la comarca, sin que ninguno de ellos hayan sido apreciados por los vecinos.