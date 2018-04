De la Barrera: "El Reino de León tiene que ser un hervidero"

El banquillo del Reino de León espera a Rubén de la Barrera tras dejar atrás una sanción de cuatro partidos. “Celebro estar en el campo porque mi presencia puede ayudar, aunque juegan los futbolistas”, dijo De la Barrera convencido de que “estamos en la mejor de las situaciones, dependiendo de nosotros mismos y creo que nuestra cabeza nos llevará a un sitio u a otro”. De la necesidad a la oportunidad de dar un paso muy importante de cara a la permanencia. Así espera el cuadro leonés un encuentro en el que en las hoas previas se sigue hablando del estado de uno de los mejores goleadores de la categoría.

La Cultural, en general, y su entrenador, en particular, recelan de la supuesta lesión de Sergi Guardiola, descartado inicialmente por su equipo, pero que formará parte de la convocatoria del Córdoba para viajar a León. “Preparo el partido teniendo en cuenta que en el rival estará todo el mundo”, afirmó Rubén de la Barrera, incidiendo en la importancia de uno de los máximos goleadores de la categoría. Ha comenzado el juego psicológico en el que Sandoval es un experto, pero el cuadro leonés no se inmuta y seguirá adelante con su plan.

Vencer al Córdoba sería dar un paso de gigante camino de la permanencia. Del renacido rival teme “que controlemos a esos jugadores que pueden desequilibrar el resultado y en los momentos en los que se fracciona defensivamente no permitir situaciones en las que puedan correr”. De la Barrera no repara en quién marca (sus delanteros solo suman ocho tantos) y sí en seguir la dinámica goleadora: “necesito que todos estén enchufados y así todos dispondrán de oportunidades porque tenemos muchas formas para hacer daño. Será cuestión de acierto. Esto engloba a todo el equipo, no a un jugador en concreto”.

Remata el gallego que “llegamos a este enfrentamiento directo por delante y con una oportunidad para distanciarnos y dar ese paso a delante en el Reino. Las finales anteriores tenían el contexto de la necesidad”.y volvió a animar a su plantilla a apartar los temores ante un posible mal resultado ya que “cuando no tienes miedo, todo fluye y todo lo que haces ocurre con mayor frecuencia. No debemos provocar que el rival, en base a algo, aunque sea un gol, sienta que está en el partido y que a nosotros nos suponga estar en un estado en el que ni atacas ni defiendes. La afición debe tenerlo presente y animar al equipo. El campo tiene que ser un hervidero”.

La Cultural trabajó por segunda jornada a puerta cerrada, algo inusual. No tenía otra razón de ser que “estar tranquilos, incidir en alguna cuestión que puede ser importante en el partido, pero sin más porque la normalidad sigue estando presente”, señaló De la Barrera, que este sábado abrirá las puertas de la sesión donde se valorará si las dolencias físicas de Gianni Zuiverloon le permiten entrar en la convocatoria, A la espera del estado del zaguero holandés, el único descarte asegurado es Viti, que tardará aún unas semanas en volver al equipo.

Desde la capital califal, José Ramón Sandoval, técnico artífice de la hombrada del Córdoba CF, pasó de puntillas por la lesión de Guardiola y se remitió a la úttima prueba que pasará el punta balear este sábádo. El madrileño destacó las habilidades con el balón y la osadía de la Cultural.