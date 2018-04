Liñares niega que sea un corrupto

“No, no, en absoluto”. Así de tajante se expresaba el ex concejal y ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, antes de prestar, otra vez, declaración ante la jueza del uno de Lugo, Pilar de Lara.

Francisco Fernández Liñares es el principal actor de la investigación de la Pokémon, sobre un supuesta red clientelar con la que se amañaban contratos públicos que le salpica de su etapa como concejal de urbanismo en el concello de Lugo, durante la alcaldía del socialista Xosé López Orozco, y luego como responsable de gestionar la confederación de la cuenca fluvial.

Al filo de las cinco y cuarto, había sido llamado a declarar a las cinco y media, llegaba a los juzgados, escoltado de su abogado, Evaristo Nogueira, y una procuradora.

Antes de entrar hasta se permitió bromear con los periodistas, para confesar que acudía “muy tranquilo”, deslizando que “ésta es una declaración fácil”.

Al igual que hiciera en una entrevista en el diario El Progreso, donde negaba que fuera un “corrupto”, ante la prensa, en los juzgados de la Plaza de Avilés, se afanó en señalar que de eso “ya hablaremos”. Ante la insistencia de los periodistas, y sí seguía negando ser un corrupto respondía con un contundente, “no, no, en absoluto”.

Poco después llegaba el que fuera también concejal de infraestructuras, con Orozco, José Piñeiro, quien indicó que estaba “tranquilo”, avanzando, al igual que Liñares, que iba a “responder” a las preguntas que se formularan durante el interrogatorio por la jueza. “Voy a tratar de contestarle todo lo que pueda, y todo lo que sepa. No tengo nada que ocultar”, dijo.

En este caso, a ambos ex políticos y a otras tres personas, se les iba a preguntar por la adjudicación de obras a través de la empresa SANLE por el concello de Lugo. En este sentido, Piñeiro, se afanó en subrayar que “esas (por las de SANLE) y todas las obras que se adjudicaron siempre fueron por el procedimiento legal y normal que contempla la ley”.