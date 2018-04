O Vicedo crea un plan de varios días para los visitantes del ‘Fuciño do Porco’

El Fuciño do Porco, en el concello de O Vicedo, está de moda. La senda peatonal y la pasarela de madera que da acceso al lugar atrae turistas a diario y la lluvia u otras inclemencias meteorológicas no echan para atrás a los caminantes que quieren disfrutar de las espectaculares vistas que ofrece del litoral de la zona que no está masificado y permanece inalterado.

Ante la llegada de los puentes de mayo, el del uno de mayo y el de las letras gallegas, el concello de O Vicedo espera la visita de miles de personas. Habitualmente los turistas que llegan al Fuciño do Porco, según detectó el ayuntamiento, se quedan por la zona: se acercan al puerto, a Viveiro y a otros puntos cercanos de la localidad y de la comarca de A Mariña.

Para canalizar todo ese flujo de visitantes, el ayuntamiento elaboró con ocasión de este puente un plan de visitas en el que ofrecer varias sugerencias con el objetivo de que los turistas permanezcan varios días en la zona. Según explicó José Antonio Quelle, técnico de cultura y turismo, una de las propuestas que realizan para esta época del año es visitar el río Sor que con las lluvias caídas en estos últimos meses presenta una acumulación de agua inusual.

Según explicó el técnico municipal este plan se divulgará a través de la página de turismo del concello de O Vicedo, donde ya se ponen en valor una gran cantidad de recuros y se facilita todo tipo de información a los visitantes.

Quelle argumenta que las experiencias que proponen están ligadas al senderismo, ya que precisamente O Fuciño está enmarcado en un Sendero Azul. Así otra recomendación es hacer la ruta del Camino Natural que atraviesa la localidad. Otra de las acciones llevadas a cabo en los últimos meses es el envío de cartas a distintas asociaciones de senderismo.

Quelle asevera que ya se ha empezado a ver el resultado de eta campaña y confía en que en los próximos meses lleguen a la localidad para ver la punta Socastro o como es más conocida O Fuciño un gran número de grupos.

socastro estrella de la nueva guía turística M.J.C. El ayuntamiento de O Vicedo acaba de editar una nueva guía turística que recoge todos los lugares de interés del municipio tanto en la costa como en el interior. Recoge tanto playas como otros espacios naturales y culturales. En el nuevo folleto desplegable la novedad y la estrella es el Fuciño do Porco, que ilustra la portada. Otra novedad es la incorporación de la Romería Vikinga, que se empezó a celebrarse hace dos años, y tiene por escenario la playa de San Román donde tiene lugar el desembarco vikingo. La fiesta se estructura en la posible presencia de normandos en la zona, una teoría basada en los restos arqueológicos de Os Moutillós cerca de la playa, que está siendo estudiado como un asentamiento vikingo junto con la isla de Coelleira, cercana también a San Román.