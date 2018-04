La Plataforma Feminista de Lugo asegura que la sentencia sienta un precedente "noxento"

Bajo los gritos de "Hermana, aquí está tu manada" y "si nos tocan a una nos tocan a todas", tomaron las calles este jueves los lucenses, como rechazo a la sentencia de los cinco hombres, autodenominados "La Manada", acusados de violar en grupo a una joven en las fiestas de los San Fermines de 2016.

Desde que se conocía el fallo del caso en el mediodía de este jueves muchas han sido las voces que se han alzado para denunciar que se les haya absuelto del delito de agresión sexual y solo se les condene a nueve años de cárcel a cada uno por abuso, y no a veintidós.

La Plataforma Feminista de Lugo, colectivo convocante de la concentración, se ha mostrado muy tajante y no ha ocultado su enfado, asegurando que esto "sienta un precedente horrible de lo que significa la justicia patriarcal y en la que se cuestiona a la víctima en lugar de a los agresores ya que no se considera violencia o intimidación si no te resistes y no luchas hasta la muerte". Así lo ha denunciado una integrante de la plataforma, Álex Folgueira, que añade que "esto ocurre en la España del siglo XXI, en esa España que se pretende tan moderna e inmersa en Europa".

Desde la plataforma han advertido que resoluciones judiciales como ésta "pueden hacer que disminuyan las denuncias, por miedo de las víctimas". La lucense ha manifestado que desde la plataforma temen que las mujeres tengan dudas a la hora de denunciar y "que los jueces tengan más libertad y empatía con los agresores".

Sobre la afluencia de gente en la tarde del jueves en las calles de Lugo, en la concentración como repulsa a la sentencia, se han sentido "muy arropadas" y ha destacado que "hubo muchísimas mujeres, pero también muchísimos hombres" en apoyo a las víctimas y en contra de las agresiones sexuales.

"Es bueno que haya una masa crítica en la calle y desde la plataforma de Lugo no vamos a parar, seguiremos luchando por lo que consideramos justicia en este caso y en otros en los que existe un abuso y que tampoco se ha hecho justicia".