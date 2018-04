La Manada golpea en Balears

La Audiencia de Pamplona publicó ayer las dos sentencias sobre La Manada.

Una sentencia condena a nueve años de cárcel por abusos a los autodefinidos como bestias de dicha Manada, y otra más larga absuelve a los cinco acusados.

Esta confusión judicial no contribuye a la paz social, aunque personalmente me hace daño La Manada, no el tribunal que se declara incapaz de resolver el caso.

Una oleada de indignación positiva ha recorrido España a raíz de una sentencia que se considera insuficiente por no aceptar la violación.

La onda expansiva ha alcanzado los lugares más insospechados, así que La Manada golpea también en Balears.

El eco alcanzado supondrá lo que los cursis denominan un afortunado punto de inflexión en la decisión inapelable de la mujer sobre su sexualidad.

No es mal momento para recordar que en Mallorca se han visto pactos más escalofriantes en crímenes sexuales.

Y que el escándalo de La Manada ocurre por lo menos en vida de todos los implicados, sobre todo de la víctima que jamás se recuperará de lo sucedido.

En Mallorca, Lucia Patrascu no tuvo tanta suerte.

La mujer asesinada por su marido poco después de salir del cuartel de la Guardia Civil de Pollença no ha contado con instituciones ni colectivos que investiguen esta coincidencia.

La jueza archivó el caso, descanse en paz Patrascu.