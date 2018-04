Madiola: "Somos favoritos porque nos jugamos más que el Alcoyano"

El Atlético Baleares se la vuelve a jugar este domingo ante el Alcoyano en Son Malferit. Tras encadenar seis jornadas seguidas sin perder, la jornada pasada los de Manix Mandiola cayeron ante el Llagostera. El entrenador vasco asegura que, anímicamente, el equipo está muy bien y cree que si se ganan los dos partidos que quedan en casa se salvarán.

"Quedan pocas posibilidades de dar la vuelta a la situación y la primera oportunidad es ahora delante de nuestra afición y estamos esperanzados", explica Mandiola. Para el partido de este domingo el entrenador vasco podrá contar con Rovirola y Vallori, aunque no están al 100%: "Llegarán justos pero estarán a disposición si tuviéramos que necesitarlos, no es lo más recomendable pero la inmediatez manda". Por contra, Mandiola no podrá contar con Malik.

El entrenador blanquiazul ha sido claro en cuanto a la clara necesidad de sumar del equipo: "El Alcoyano saldrá a competir, tranquilos porque están salvados y es un punto a favor de ellos, nosotros haremos de la necesidad una virtud para llegar vivos a los dos últimos partidos". "El domingo somos favoritos no por ser mejor equipo sino porque nos jugamos mucho más", añade.