Medina grita por las mujeres

Como ha ocurrido en otras localidades, los juzgados de Medina del Campo eran testigos de la reunión de cientos de mujeres, y también hombres, de la localidad que se han acercado hasta allí para mostrar su desacuerdo con la sentencia conocida ayer en relación a la agresión sexual producida en Pamplona en 2016.

Quien no ha faltado a la concentración, acompañada de concejales de todos los grupos políticos, ha sido la alcaldesa de Medina Teresa López. Esta ha asegurado que como mujer y como alcaldesa estaba allí para apoyar a una víctima que no ha visto reparado su daño con esta sentencia. Como jurista, ha dicho, no conoce la sentencia, pero confía en que, en un futuro, no se haga más daño y no se vuelvan a repetir hechos como este.

Mientras esto ocurría se daba a conocer que la Fiscalía recurrirá la sentencia para que La Manada sea condenada por violación. El ministerio público sostiene que los hechos constituyen una violación y no solo un abuso sexual.