Cinco presitigiosos periodistas británicos difunden la gastronomía de Menorca

Cinco de los más prestigiosos periodistas gastronómicos británicos se encuentran estos días en Menorca con el objetivo de entrar en contacto con productores agroalimentarios y restauradores. Un año más el Consell Insular vuelve a apostar por este tipo de acciones promocionales con gran capacidad de influencia sobre los potenciales turistas.



La fórmula se probó con éxito el pasado año y continuará esta temporada. Periodistas de publicaciones tan prestigiosas como el National Geographic Food, The Daily Telegraph, The Luxury Editor, The Yorkshire Post o The London Economic están probando y conociendo de primera mano la gastronomía menorquina a la espera que sus posteriores reportajes capten la atención de viajeros de poder adquisitivo medio-alto.

Las impresiones de los periodistas por el momento son muy buenas y no sólo en el aspecto gastronómico. Muchos de ellos han quedado también impresionados por la naturaleza.

Durante su visita los profesionales visitarán bodegas, queserías, un obrador, una destilería y las salinas de Fornells además de algunos yacimientos arqueológicos y varios de los mejores restaurantes de la isla.