Protesta en Totana contra el trazado del AVE

Cerca de cien vecinos de Totana han protestado en la tarde del jueves frente al Ayuntamiento de esta localidad contra el trazado de la línea alta velocidad y que afecta un casi 400 propiedades.

Movilizados por la plataforma vecinal recientemente creada por las afecciones del tramo Sangonera-Lorca, recibieron el respaldo de parte de la corporación municipal, que celebraba la sesión correspondiente al plen ordinario del mes de mayo.

Estos vecinos reclamaban no sólo el apoyo si no la unidad de las diferentes fuerzas políticas totaneras: "Mientras peleáis en Totana, ADIF hace lo que le da la gana", "Políticos tenéis que uniros, el enemigo es ADIF", o "El pueblo manda aquí, no ADIF", son algunos de los lemas coreados y que también quedaron reflejados en los pancartas reivindicativas que portaban.

El tramo de alta velocidad Sangonera-Lorca se encuentra sometido a exposición pública a efecto de expropiaciones. Desde el propio Ayuntamiento de Totana reconocen que la modificación de este proyecto sobre el inicialmente propuesto en 2010 ha incrementado el número de propiedades que objeto de expropiación.