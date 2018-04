El Alcalde dispuesto a rescindir el contrato a Palbús si hay huelga en los autobuses de Palencia

En declaraciones a Radio Palencia de la Cadena SER, el Alcalde de la ciudad, Alfonso Polanco, anuncia que el Ayuntamiento está dispuesto a rescindir el contrato con la empresa Palbús si se hace realidad la amenaza de huelga que se cierne sobre el servicio de transporte urbano. Antes de llegar a una medida tan extrema, Polanco apela al diálogo. Dice que el Ayuntamiento será inflexible con la empresa y pide comprensión a los trabajadores que reclaman subida salarial porque la empresa da "pérdidas continuas".

La conflictividad se ha desatado tras descolgarse la empresa de autobuses de la ciudad de forma unilateral del convenio actual para acogerse al convenio provincial de viajeros. Esta medida implica peores condiciones laborales para los trabajadores de Palbús. Así las cosas, los trabajadores han pedido la mediación del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) y amenazan con huelga. El Alcalde es rotundo: una huelga en un servicio tan sensible como el del transporte urbano de Palencia es un grave problema para la ciudad. Habla de diálogo, pero no se aparta de adoptar soluciones tajantes si no hay acuerdo entre las partes.