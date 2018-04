“No dejes huella: recoge mis excrementos”. Es el lema de una campaña que se anuncia desde el Ayuntamiento de Palencia ante un problema importante como es el de las heces de canes en la vía pública. Un lema curioso, es como si el propio perro nos dijera: no seas guarro, hombre. Recógelo. Se habla mucho de los conflictos y de la convivencia cuando se aborda este asunto; pero casi nunca se incide en que estamos ante un problema de salud.

Los expertos veterinarios recuerdan que el suelo absorbe la orina de los animales, pero el excremento se seca, se pulveriza y sus partículas viajan en el ambiente. Los guarros, los indecentes, los incívicos, tenemos unos cuantos en Palencia que no merecen tener perro, parecen desconocer que esas partículas pueden terminar en los alimentos que se consumen en la calle o en nuestras vías respiratorias. Visto así, estamos ante una problemática mucho más grave de lo que parece, que va más allá de la limpieza urbana.

Cada vez que no recogéis el excremento de vuestros perros, y evidentemente me dirijo única y exclusivamente a quienes no lo hacéis, provocáis riesgo de enfermedades e infecciones. Rayáis el delito contra la salud pública y merecéis como mínimo un correctivo económico que os duela en la cartera para que corrijáis vuestra falta de civismo. Y cuidado con la impresión de que los desperdicios de perro sirven de abono para zonas verdes. Es verdad que son biodegradables, nos recuerdan los expertos, pero los perros, al ser omnívoros, pueden desechar bacterias o parásitos resistentes a los procesos ambientales.

Portales especializados en la materia, recuerdan que algunos parásitos que se encuentran en las heces caninas pueden ocasionar lesiones oculares graves en los niños pequeños. De todas formas, se necesita ser muy zángano, muy guarro y muy indecente para hacernos los desentendidos cuando nuestro perro evacúa. Es difícil sorprender infraganti a estos ciudadanos que ponen en peligro nuestra salud; pero se consigue hay que sancionar y de forma contundente. Porque además, vosotros, los cerdos, ponéis en la picota al resto; a los que tenemos perro y sí cumplimos.

Aunque las campañas son necesarias, mucho me temo que no calan en los maleducados. Son los mismos que se quejan de que la ciudad está sucia y critican a colectivos como los jóvenes porque son unos vándalos. Y mientras critican dejan la mierda de sus perros en la vía pública. Lo dicho, sois un peligro para el resto de ciudadanos. Unos zánganos y guarros.