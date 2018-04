Ganemos contrario a que se financie con dinero público el concierto de Maluma pero a favor de la libertad de expresión

El grupo municipal de Ganemos ha querido dejar clar que no se oponen al concierto de Maluma en Palencia en base a la libertad de expresión pero sí han criticado que reciban financiación municipal, tanto por el contenido de las letras como porque se trata de un concierto internacional que no precisa de ello. Consideran que el verdadero debate está en qué lleva a los jóvenes de entre 16 y 25 años a seguir a este tipo de artistas y qué se está haciendo en materia de educación para prevenir estas conductas.

Ganemos ya advirtió en el Consejo de Fiestas que la presencia de este artista iba a generar controversia debido al contenido machista de sus letras y ha querido recalcar que en ningún momento se votó ni a favor ni en contra de este concierto ya que se trata de un órgano consultivo y no decisorio. Ganemos propondrá en una moción que no se financien con dinero público este tipo de conciertos y que se les cobre el canon correspondiente por utilizar una instalación pública, por ello solicitan al Ayuntamiento de Palencia que no participe de la contratación de ese cantante para las próximas fiestas de San Antolín, sus letras machistas, misóginas y degradantes en general y hacia las mujeres en particular no deberían ser financiadas ni divulgadas con dinero público