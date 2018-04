Zupo alcanza los 700

Una Copa de Europa y 2 subcampeonatos, 2 ligas Asobal, 2 Recopas de Europa o 2 copas del rey es el palmarés de Zupo Equisoain en esos 699 partidos en el banquillo de la Asobal y en los casi mil encuentros dirigidos si sumamos competición europea, copa aobal o del rey. Unos números de leyenda para un técnico que debutó hace casi 30 años en división de honor con 27 añitos que le dejan más alegrías que tristezas ahora que con motivo de esta efeméride se pone a echar la vista atrás. Entre las curiosidades que nunca un equipo con Zupo en el banquillo ha descendido y entre las curiosidades una que desconocía y de la que se enteraba en SER Deportivos Navarra. Zupo va a cumplir 700 partidos en la Asobal, un 28 de abril, fecha en la que hace 17 años conquistó la inolvidable Liga de Campeones con el Portland San Antonio en el Palau Blaugrana ante el Barça de Valero Ribera. Con el técnico navarro en SER Navarra hemos repasado su trayectoria

Zupo Equisoain, entrenador del Balonmano Benidorm, asegura con motivo de sus setecientos partidos en la máxima categoría del balonmano español que completará este sábado ante Ademar León, que no se ha puesto "fecha de caducidad" en los banquillos, por lo que espera seguir muchos años más ligado a este deporte.

"Mientras mantenga las mismas ganas que ahora, seguiré. Mi motivación es intentar superarme cada día y evolucionar, por lo que no me pongo fecha de caducidad como entrenador", aseguró el técnico, que cumplirá 56 años en mayo.

El preparador navarro, que debutó en 1989, antes incluso de la creación de la Asobal, dijo que está "orgulloso" de su trayectoria en los banquillos españoles. "Son veinticuatro temporadas y media y eso en España es complicado de lograr", indicó.

Equisoain recordó que desde su debut en la pista del Magariños "nunca" ha "dejado de trabajar" y admitió que 699 partidos dan "para millones de anécdotas con jugadores, rivales o árbitros".

"Nunca he descendido de la Asobal y los partidos importantes los recuerdo perfectamente. Por suerte tengo títulos y otros logros importantes como la permanencia del Benidorm el año pasado", comentó el navarro.

El técnico, que conquistó dos ligas con el San Antonio, aseguró que su motivación para trabajar día a día "sigue intacta" y que ha podido vivir en primera persona y en primera fila "la evolución del balonmano español".

"Cuando debuté en San Antonio tenía diecisiete jugadores, de los que quince eran españoles y doce de ellos navarros. Solo teníamos dos extranjeros. Quedamos novenos. Eso hoy es impensable", recordó.

"El balonmano de hoy no es igual al de 1989 y eso te obliga a evolucionar y a estar siempre adaptándote y en movimiento. He visto cómo hemos pasado de ser la mejor liga del mundo a la cuarta o quinta por culpa de la crisis", reflexionó.

Equisoain, cuya trayectoria en España está vinculada a San Antonio, Ciudad Encantada de Cuenca y Benidorm, agradeció al balonmano por haber sido su "modo de vida" y el de su familia.

"Este deporte me ha permitido viajar y me ha dado un reconocimiento social. Me conoce todo el mundo y noto el respeto de los rivales y los árbitros", afirmó Equisoain, quien será homenajeado por su actual club en los prolegómenos del partido ante Ademar.