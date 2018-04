Fisac: “Nos quedan 5 partidos y queremos ganar los 5”

El entrenador segoviano ha atendido a la prensa en Illunbe.



Partido difícil. Partido difícil y complejo porque llegamos con problemas al domingo, tenemos a gente con fastidiada físicamente, pero no nos queda otra que demostrarles que vamos a pelear por el partido hasta el final. Ellos se juegan mucho, al igual que nosotros con 12 victorias no estamos salvados con 10 lo tienen más complicado. Tienen luego un calendario complicado contra los rivales directos, les puede salir muy bien o muy mal. Están jugando con mucho criterio, vienen de ganar 4 de los últimos 5 y uno de ellos lo perdieron contra la Penya en el último segundo.

La enfermería sigue llena. Norel vuelve a ser baja segura. Luego tenemos las dos dudas con Van Lacke que está mejor y veremos si puede llegar Daniel Clark, que está algo mejor pero tiene dolor en la espalda. Pero estamos fastidiados. Veremos en la última sesión hablando técnicos, jugadores y médicos tomaremos una decisión. Puede que entren los Beraza, Urtxu, Azpeitia…

Norel, parado. Henk lleva bastante tiempo. Le están mirando, es un problema en una inserción en la rodilla, no es algo excesivamente grave, pero no acaba de tirar el carro para adelante. Él no está cómodo y está el tema en stand by.

La salvación a un paso. Hasta que las matemáticas no te digan estás salvado, siempre piensas en que no está todo hecho, pero hay enfrentamientos directos los de abajo puede hacer que te libres esta jornada. Dije que el objetivo era 12 pero es cierto que las matemáticas son matemáticas. Todo puede suceder, aquí ya pasó un año que descendimos con 13 victorias. Nos quedan cinco partidos y queremos ganar los cinco partidos. El equipo no está conformista y tenemos un objetivo que es ganar a Burgos. La parte baja de la tabla se está apretando.

La afición de Burgos. Nosotros hemos llegado a meter 12.000 aficionados en los 11 años que llevamos en la Liga, pero creo que cada momento tiene su contexto. Ya hemos superado nuestra etapa de boom. Sabemos que el empuje de Burgos va a ser grande, porque ellos no vienen solo a pasar el día así que deberemos responder en la cancha y en la grada. El baloncesto en Gipuzkoa tiene un recorrido y está creciendo cada día, pero está claro que necesitamos su apoyo.

Claves para conseguir la decimotercera. Ellos tienen las ideas muy claras, hacen un baloncesto muy definido. Es muy importante que nuestro trabajo sobre su gente interior no les permita ser consistentes y es una cuestión de controlar el ritmo. La Liga está cambiando mucho, con la línea de tres cogiendo cada vez más importancia, y ahí nosotros no siempre estamos bien.