Imanol Alguacil: "El derbi son más que tres puntos"

-Cómo llega la Real Sociedad al derbi vasco?

Vamos a ver si nos sale un partido parecido al del jueves contra el Atlético de Madrid. Los jugadores están con mucha intensidad, tenemos muchas ganas de que empiece el partido.

-¿Han analizado todo lo que hicieron mal contra el Málaga?

Claro que lo hemos analizado y hemos visto el vídeo, sabemos que no hay que cometer los mismos errores que en el partido contra el Málaga y esperamos darle continuidad a lo que hicimos en el partido contra el Atlético. Insistir en el trabajo defensivo, porque con el balón este equipo tiene mucho.

-¿La clave está en igualar la intensidad que siempre imprime a sus partidos el Athletic?

Si algo hemos hecho en los últimos partidos ha sido ponernos al nivel del rival en compromiso y competitividad, y luego hacer nuestro fútbol. En un derbi el nivel competitivo va a existir por parte de los dos equipos y veremos si en fútbol seremos mejores. Esa es nuestra intención. Hay que estar al 100% para conseguir ganar el derbi.

-Vuelve Iñigo Martínez, ¿Qué le parece que Anoeta tenga la intención de recibirle con una pitada?

Lo que haga la afición siempre me va a parecer bien, pero no tengo dudas al respeto. Iñigo ha dado todo por la camiseta de la Real, no tengo dudas, y lo que quiero es que la afición esté igual de enchufada como el día del Atlético. Para ello le tenemos que dar nosotros primero, y si lo logramos, estarán con nosotros. Sería buena señal que no se acordara de que Iñigo esté en el Athletic. Esa es la mejor noticia para nosotros.-¿El derbi es un partido especial para Alguacil?Para mí, seguro. No tengo dudas. Muchas veces se dice que son tres puntos más, pues no lo son. Es ganarle al Athletic, lo sentía como jugador, lo siento como entrenador y lo sentiré como entrenador. Son más que tres puntos.

-¿Qué sentimientos tiene antes de su primer derbi como entrenador?

No hay nada más grande que jugar un derbi y sobre todo ganarlo, con esa intención vamos a salir, ojalá se de todo bien como para ofrecer un buen espectáculo.

-¿Qué tipo de derbi vasco espera?

Es complicado, ya lo sabéis. En estos partidos da igual la clasificación, y de cómo estemos. Ellos también tienen jugadores buenos y ha habido partido buenos. Nosotros queremos ser capaces de estar a la altura en intensidad y fuerza, y no tengo duda de que seremos capaces.

-¿Se fía del momento por el que atraviesa el Athletic?

Es verdad que dicen que el Athletic no tiene juego, pero en este momento está solo tres untos por debajo nuestro, creo que tiene potencial para jugar bien y competir. Es verdad que su año no ha sido bueno, con el nuestro, así que no se como saldrán.

-Unai Emery ha anunciado que deja el PSG, eso le puede acercar a la Real, ¿le ve cómo futuro entrenador txuri-urdin?

-Ojalá. Me parece muy bien, es un entrenador que dada su trayectoria tiene un nivel indudable y es un entrenador grande. Y además, es de Hondarribia, así que es de casa, y no se si es oficial o no, pero si fuera así, me alegraría un montón.