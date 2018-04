Más de 200 personas rechazan en Cuéllar la sentencia de 'La Manada'

Más de 200 personas se concentrarón en la tarde-noche de ayer en la Plaza Mayor de Cuéllar mostrando su repulsal por la sentencia dictada por el Tribunal de Navarra sobre el caso 'La Manada' que condenó a los cinco sevillanos acusados de violar a una joven en un portal de Pamplona en las fiestas de San Fermín a nueve años de prisión por abusos sexuales y no por agresión sexual.

En la concentración convocada a primera hora de la tarde por la Plataforma Feminista de Cuéllar se dió lectura a varios textos. Montserrat Sanz, miembro de la Plataforma y concejal de IU en Cuéllar leyó el siguiente texto: "Esta formación denuncia la doble moral que vergonzosamente sigue plasmada en el Codigo Penal al considerar que pueden existir acometidas sexuales de hombres contra mujers que sin mediar consentimiento no suponen la existencia de violencia e intimidación. Tenemos muy claro que si no hay consentimiento, hay violencia. No compartimos en absoluto los argumentos que pretenden justificar que en esta acción no ha existido violencia ni intimidación hacia la víctima, así como que se absuelva a los cinco hombres de un delito de agresión sexual, además de que uno de los Magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra haya emitido un voto particular para defender la absolución también de delito de abuso sexual".

Posteriormente, Lucía Arranz, integrante de la Plataforma dió lectura a una parte de la sentencia donde la joven navarra relataba los hechos por los que tuvo que pasar. Después varios jovenes, chicos y chicas leyeron diferentes textos reivindicativos y contrarios al fallo de la sentencia como los siguientes: "Nosotras tenemos claro que si no hay consentimiento, hay violencia. "Denunciamos la orientación patriarcal con la que miembros de la Adjudicatura de este país siguen enjuiciando los delitos contra las mujeres no se puede aplicar una doble victimización". El acto concluyó con la lectura de un poema de la cuellarana Conchi Sanz.