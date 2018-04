"Ante una agresión, la reacción más común es paralizarse para sobrevivir"

Macarena Repeto, psicóloga de AMUVI (Asociación de Mujeres Víctimas), trabaja para el IAM (Instituto Andaluz de la Mujer) en los casos de agresiones sexuales. Después de la sentencia sobre 'La Manada', ha pasado por los micrófonos de Radio Sevilla para aclarar a los oyentes que "tenemos un sistema de justicia patriarcal que obliga a la mujer a demostrar que ella es la víctima que ha luchado heroicamente, porque si no se puede entender que ha habido consentimiento".

Nos ha contado que la sentencia que hemos conocido no es inusual sino todo lo contrario, porque "la responsabilidad de la agresión se centra en la víctima". La mayoría de las violaciones no se dan con "violencia" extrema, sino en un ámbito de conocidos, familia, pareja... donde no hay tal violencia pero sí intimidación. Y lo más importante: "Cualquier persona agredida suele reaccionar con la parálisis, con un shock, porque el instinto de supervivencia, si el agresor es más fuerte, induce a una aparente inmovilidad, sumisión, para recibir el menor daño posible".

Escuche la entrevista completa:

La consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha presentado hace unos días la campaña #AcudeEscuchaAcompaña, una iniciativa de sensibilización en materia de violencia sexual dirigida a la población en general, con el fin de promover el apoyo a las víctimas y el rechazo a toda actitud machista que justifique a los agresores.

Este año, además, se ha puesto en marcha el Servicio de Atención Inmediata a Mujeres en caso de Agresiones Sexuales, un nuevo servicio de atención psicológica y jurídica urgente que se activará ante las llamadas por agresiones sexuales recibidas a través del Teléfono de Información a la Mujer (900 200 999).