Jo et crec

Jo també et crec

És una sentència covard i miserable. Perquè és miserable i molt cínic amagar-se darrere de tecnicismes legals per no sentenciar conforme l'exposició de fets provats que consta en la mateixa sentència. És una sentència per cridar al 016. És una sentència que avergonyeix, fins i tot, la dona de la bàscula i la bena als ulls. La mateixa bena que es posaren els jutges i que sembla un avís a dones: és que aneu provocant. I a les manades, "carxotet" i somriure molt de Torrente, el brazo tonto de la ley, "cómo son los chavales". Bé farien els jutges baixant a la terra, mirant al seu voltant i adaptant a la realitat lleis rancies i mal parides. Ells interpreten la llei i no pot considerar-se violència una manifestació política amb mans alçades i no ser violenta una agressió sexual.