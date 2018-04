Desencuentros que no aportan nada

Que los partidos políticos que conforman el gobierno local tienen desencuentros ya lo sabíamos. Lo que no había ocurrido hasta ahora es que no habían aireado sus diferencias con tanta facilidad. Hasta ahora se intentaba reconducir las polémicas, se buscaban declaraciones conciliadoras, se relativizaba el conflicto. Ahora no se disimula y se discrepa del otro abiertamente.

Julián Giménez

La discrepancia es legítima incluso enriquecedora siempre y cuando no acabe en ruptura. Pero cabe preguntarse, ¿qué aportan estos conflictos a la ciudadanía? Solo ruido. La renta valenciana de inclusión merece ahora toda la dedicación posible. La ciudadanía quiere que sus dirigentes se dediquen a resolver problemas, no a crearlos.